Президент Молдавии Майя Санду проведет во вторник заседание Высшего совета безопасности из-за обострения ситуации в непризнанном Приднестровье.
"Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе", - сообщила пресс-служба главы государства.
Сегодня неизвестными были взорваны две антенны регионального радиоцентра в населенном пункте Маяк Григориопольского района Приднестровья. Накануне из ручных гранатометов было обстреляно здание Министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья. Сообщается, что в обоих случаях обошлось без пострадавших.
В марте в госорганы Приднестровья несколько раз поступали анонимные сообщения о массовом минировании школ, медицинских учреждений, торговых центров и других объектов.