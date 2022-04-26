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52 минуты назад

Президент Молдавии созвала заседание Совбеза из-за ситуации в Приднестровье

ТАССиещё 2

Президент Молдавии Майя Санду проведет во вторник заседание Высшего совета безопасности из-за обострения ситуации в непризнанном Приднестровье.

"Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе", - сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня неизвестными были взорваны две антенны регионального радиоцентра в населенном пункте Маяк Григориопольского района Приднестровья. Накануне из ручных гранатометов было обстреляно здание Министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья. Сообщается, что в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Молдавию вслед за Украиной начали облетать самолеты

В марте в госорганы Приднестровья несколько раз поступали анонимные сообщения о массовом минировании школ, медицинских учреждений, торговых центров и других объектов.

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