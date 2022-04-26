"Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе", - сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня неизвестными были взорваны две антенны регионального радиоцентра в населенном пункте Маяк Григориопольского района Приднестровья. Накануне из ручных гранатометов было обстреляно здание Министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья. Сообщается, что в обоих случаях обошлось без пострадавших.