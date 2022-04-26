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24 минуты назад

Молдавию вслед за Украиной начали облетать самолеты

Елена Прошина

По данным сервиса Flightradar, который позволяет в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, Молдавию начали облетать самолеты. Об этом пишет ФАН.

Молдавию вслед за Украиной начали облетать самолеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно последним данным, над территорией Молдавии не замечено ни одного самолета. То же самое касается и Украины. Самолеты, за которыми можно сейчас следить в режиме онлайн, обходят эти страны.

Ранее сообщалось, что в непризнанной республике произошла серия взрывов. Так 25 апреля по зданию министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. А 26 апреля взрыв прогремел на территории радиотелецентра непризнанной республики. По предварительным данным, взорвана вышка радиоцентра в населенном пункте Маяк.

В Приднестровье прогремели два взрыва

Кроме того, с помощью беспилотников был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. По предварительным данным, было 4 или 5 взрывов. Удар был нанесен натовскими минами калибра 60 мм.

В свою очередь замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва не видит никаких рисков эскалации ситуации в Приднестровье. По его словам, позиция России остается прежней: мирное урегулирование приднестровского вопроса.

В мире,Андрей Руденко,МИД России,
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