Молдавию вслед за Украиной начали облетать самолеты

По данным сервиса Flightradar, который позволяет в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, Молдавию начали облетать самолеты. Об этом пишет ФАН.

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Согласно последним данным, над территорией Молдавии не замечено ни одного самолета. То же самое касается и Украины. Самолеты, за которыми можно сейчас следить в режиме онлайн, обходят эти страны.

Ранее сообщалось, что в непризнанной республике произошла серия взрывов. Так 25 апреля по зданию министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. А 26 апреля взрыв прогремел на территории радиотелецентра непризнанной республики. По предварительным данным, взорвана вышка радиоцентра в населенном пункте Маяк.

Кроме того, с помощью беспилотников был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. По предварительным данным, было 4 или 5 взрывов. Удар был нанесен натовскими минами калибра 60 мм.