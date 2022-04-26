Лошадь атаковала мужчину на скутере и попала на видео

Лошадь атаковала на дороге мужчину на скутере. Внезапное нападение животного на человека попало на видео, соответствующие кадры оказались в распоряжении Telegram-канала «Лента дна».
На записи видно, как бегущее по дороге непарнокопытное замечает приближающееся ей навстречу транспортное средство с мужчиной. Лошадь подбежала к нему и нанесла удар, после чего ускакала прочь.
«Грация, элегантность, благородство — все это относится к потрясающей лошади на этом видео. Возможно, без благородства: она та ещё дрянь, смотрите сами», – иронично прокомментировал инцидент автор публикации.