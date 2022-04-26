В Белом доме испугались возвращения Трампа в Twitter

Представители администрации президента США испугались, что покупка компании Twitter бизнесменом Илоном Маском повлечет за собой возвращение в соцсеть экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал CNBC.

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Источник телеканала отметил, что Белый дом внимательно следит за ходом заключения сделки по покупки Максом Twitter. Власти опасаются, что переход компании в руки бизнесмена повлечет за собой всплеск дезинформации в социальной сети. Такой расклад может негативно сказаться на позициях Демократической партии в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

В администрации президента США не исключают, что Маск может позволить Трампу, а также другим республиканцам восстановить доступ к Twitter, в котором его заблокировали после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года.