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48 минут назад

В Белом доме испугались возвращения Трампа в Twitter

Елена Прошина

Представители администрации президента США испугались, что покупка компании Twitter бизнесменом Илоном Маском повлечет за собой возвращение в соцсеть экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал CNBC.

В Белом доме испугались возвращения Трампа в Twitter
Фото: ReutersReuters

Источник телеканала отметил, что Белый дом внимательно следит за ходом заключения сделки по покупки Максом Twitter. Власти опасаются, что переход компании в руки бизнесмена повлечет за собой всплеск дезинформации в социальной сети. Такой расклад может негативно сказаться на позициях Демократической партии в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

В администрации президента США не исключают, что Маск может позволить Трампу, а также другим республиканцам восстановить доступ к Twitter, в котором его заблокировали после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года.

Напомним, 25 апреля было официально объявлено, что основатель компании Tesla Илон Маск купил Twitter за $44 млрд. Бизнесмен обещал пользователям соцсети полную свободу. В свою очередь, Дональд Трамп уже заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт. Политик намерен остаться в созданной им соцсети Truth Social.

В мире,Илон Маск,Дональд Трамп,Демократическая партия США,Администрация США,
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