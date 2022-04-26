В Белом доме испугались возвращения Трампа в Twitter

Представители администрации президента США испугались, что покупка компании Twitter бизнесменом Илоном Маском повлечет за собой возвращение в соцсеть экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал CNBC.
Источник телеканала отметил, что Белый дом внимательно следит за ходом заключения сделки по покупки Максом Twitter. Власти опасаются, что переход компании в руки бизнесмена повлечет за собой всплеск дезинформации в социальной сети. Такой расклад может негативно сказаться на позициях Демократической партии в преддверии промежуточных выборов в конгресс.
В администрации президента США не исключают, что Маск может позволить Трампу, а также другим республиканцам восстановить доступ к Twitter, в котором его заблокировали после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года.
Напомним, 25 апреля было официально объявлено, что основатель компании Tesla Илон Маск купил Twitter за $44 млрд. Бизнесмен обещал пользователям соцсети полную свободу. В свою очередь, Дональд Трамп уже заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт. Политик намерен остаться в созданной им соцсети Truth Social.