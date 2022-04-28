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22 минуты назад

Asia Times: США удивились решению Индии отказаться от санкций против России

Газета.Ruиещё 4

США удивились решению Индии отказаться от введения санкций против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Asia Times.

США удивились решению Индии в отношении России
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, это может свидетельствовать о дальнейшем сближении России, Индии и Китая.

«Вместо поддержки американских санкций страна разработала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях в расчете вложить излишки российских доходов в индийский рынок корпоративных облигаций», — говорится в материале.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Индию и страны Азии поддержать санкции против России.

По ее словам, Европа считает российскую военную операцию на Украине «прямой угрозой своей безопасности» и потому будет добиваться «стратегического поражения» России.

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