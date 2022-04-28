США удивились решению Индии в отношении России

США удивились решению Индии отказаться от введения санкций против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Asia Times.
По данным издания, это может свидетельствовать о дальнейшем сближении России, Индии и Китая.
«Вместо поддержки американских санкций страна разработала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях в расчете вложить излишки российских доходов в индийский рынок корпоративных облигаций», — говорится в материале.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Индию и страны Азии поддержать санкции против России.
По ее словам, Европа считает российскую военную операцию на Украине «прямой угрозой своей безопасности» и потому будет добиваться «стратегического поражения» России.