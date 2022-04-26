Bloomberg: США захотели пригласить Зеленского на саммит G20 вместо Путина

США пытаются убедить Индонезию не допустить президента России Владимира Путина до участия в саммите G20, а вместо него пригласить на встречи украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.
По данным источников издания, США оказывают давление на Индонезию, чтобы та, как страна-хозяйка саммита G20, пригласила Зеленского в качестве гостя.
«Включение Зеленского сделает саммит еще более логистическим и дипломатическим кошмаром для Индонезии, если Путин решит лично посетить его на тропическом острове Бали», - пишет издание.
При этом издание отмечает, что США давят на Джакарту, требуя отказать президенту России в участии в саммите. Представители Белого дома отказались комментировать эту информацию.
Ранее Агентство Associated Press сообщило, что попытки западных стран исключить Россию из так называемой «Большой двадцатки» (G20) из-за проведения ею спецоперации на Украине натолкнулись на сопротивление Китая, Бразилии и других крупных стран.