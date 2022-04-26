Bloomberg: США захотели пригласить Зеленского на саммит G20 вместо Путина

США пытаются убедить Индонезию не допустить президента России Владимира Путина до участия в саммите G20, а вместо него пригласить на встречи украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

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По данным источников издания, США оказывают давление на Индонезию, чтобы та, как страна-хозяйка саммита G20, пригласила Зеленского в качестве гостя.

«Включение Зеленского сделает саммит еще более логистическим и дипломатическим кошмаром для Индонезии, если Путин решит лично посетить его на тропическом острове Бали», - пишет издание.

При этом издание отмечает, что США давят на Джакарту, требуя отказать президенту России в участии в саммите. Представители Белого дома отказались комментировать эту информацию.