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6 минут назад

Bloomberg: США захотели пригласить Зеленского на саммит G20 вместо Путина

Алиса Селезнёва

США пытаются убедить Индонезию не допустить президента России Владимира Путина до участия в саммите G20, а вместо него пригласить на встречи украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

Bloomberg: США захотели пригласить Зеленского на саммит G20 вместо Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источников издания, США оказывают давление на Индонезию, чтобы та, как страна-хозяйка саммита G20, пригласила Зеленского в качестве гостя.

«Включение Зеленского сделает саммит еще более логистическим и дипломатическим кошмаром для Индонезии, если Путин решит лично посетить его на тропическом острове Бали», - пишет издание.

При этом издание отмечает, что США давят на Джакарту, требуя отказать президенту России в участии в саммите. Представители Белого дома отказались комментировать эту информацию.

Ранее Агентство Associated Press сообщило, что попытки западных стран исключить Россию из так называемой «Большой двадцатки» (G20) из-за проведения ею спецоперации на Украине натолкнулись на сопротивление Китая, Бразилии и других крупных стран.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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