Молдавия отреагировала на взрывы в Тирасполе

Целью взрывов в Тирасполе была попытка обострить ситуацию на территории Приднестровья, власти страны изучают инцидент. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского Бюро по реинтеграции при правительстве страны, пишет РИА Новости.

Фото: пресс-центр МВД ПМР пресс-центр МВД ПМР

Как утверждают чиновники, политическое руководство Молдавии собралось на экстренное заседание сразу после известия о взрывах. Оно призвало жителей Приднестровья сохранять спокойствию и пообещало детально разораться в произошедшем.

«Целью сегодняшнего инцидента является создание предлогов для обострения ситуации с безопасностью в приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями», — отреагировали в бюро.