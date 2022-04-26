Максим Галкин может попасть под уголовную статью

Максиму Галкину лучше не возвращаться в Россию , пишет BLITZ+ Адвокат Александр Островский заявил, что комика может поджидать полиция прямо в аэропорту.

«Это штраф, а повторно и уголовная ответственность за распространение порочащей информации о российской армии», – говорит эксперт.

Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми улетел в Израиль. Из другой страны комик начал нелестно высказываться о действиях России, что, конечно, вызвало волну непонимания и негодования у граждан. Все были уверены, что любимец публики Максим Галкин – патриот, но теперь россияне сомневаются.