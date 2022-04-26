В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
12 минут назад

Советник Пушилина предрек проблемы главному союзнику РФ в Европе

Ura.Ruиещё 1

Нежелание Сербии присоединяться в антироссийским санкциям приведет к серьезным проблемам для страны. Такое мнение выразил политолог, советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Денис Денисов.

Главному союзнику России в Европе предрекли проблемы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас мы будем наблюдать большую трагедию для сербов. Уже сейчас ряд европейских стран акцентируют внимание на том, что Сербии необходимо солидаризироваться с позицией Европейского Союза по конфликту, солидаризироваться с позицией НАТО, а это означает — выступить резко против Российской Федерации. Запад воспринимает Сербию как одно из полей битв, в том числе, и с Россией», — заявил Денисов в интервью агентству «Украина.ру».

Ранее президент Сербии Александар Вучич раскритиковал санкции против России. Он также назвал требование Запада о введении санкций несправедливым, сообщает телеканал 360. По словам Вучича, санкции против России также сильно ударили по Сербии, пишет «Национальная служба новостей».

В мире,Александар Вучич,Денис Пушилин,Денис Денисов,НАТО,ЕС,Телеканал "360° Подмосковье",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители