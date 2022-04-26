Главному союзнику России в Европе предрекли проблемы

«Сейчас мы будем наблюдать большую трагедию для сербов. Уже сейчас ряд европейских стран акцентируют внимание на том, что Сербии необходимо солидаризироваться с позицией Европейского Союза по конфликту, солидаризироваться с позицией НАТО, а это означает — выступить резко против Российской Федерации. Запад воспринимает Сербию как одно из полей битв, в том числе, и с Россией», — заявил Денисов в интервью агентству «Украина.ру».