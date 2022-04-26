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11 минут назад

NYT: США готовятся к многолетнему противостоянию с Россией

ТАССиещё 1

Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию свидетельствует о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. С такой оценкой выступил журналист газеты The New York Times Дэвид Сангер в статье, опубликованной в понедельник на сайте издания.

NYT: США готовятся к многолетнему противостоянию с Россией
Фото: ReutersReuters

Ранее в понедельник министр обороны США во время выступления в Польше после посещения Киева, говоря о целях Вашингтона в контексте событий на Украине, отметил, что США "хотят увидеть ослабление России". Таким образом, по мнению журналиста, Вашингтон констатировал "трансформацию конфликта" на Украине, который теперь характеризуется "более прямым противостоянием Вашингтона с Москвой".

Сангер подчеркнул, что в начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден "настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России". Однако в последнее время "линии размылись, а риторика стала более резкой", отмечает автор. "Тщательно спланированное" заявление главы Пентагона призвано в ближайшие месяцы обозначить поддержку США Украины в "том или ином виде мирных переговоров", указывает автор, ссылаясь на источники в Госдепартаменте США.

В долгосрочной же перспективе заявление Остина свидетельствует о том, что Вашингтон готовится "к многолетнему противостоянию с Москвой за власть и влияние", считает Сангер. Эта стратегия, констатирует он, "связана с некоторыми рисками" для США.

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Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее предупредил, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. Как отметил дипломат, комментируя поставки оружия Украине, Москва призывает спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие и всерьез задуматься о последствиях своей деятельности.

В мире,Ллойд Остин,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Госдеп США,Пентагон,
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