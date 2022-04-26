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38 минут назад

Стычки протестующих с полицией на митинге оппозиции в Ереване сняли на видео

Александр Кузьмин

Оппозиция Армении проводит в Ереване два протестных шествия, в которых принимают участие тысячи человек. Видео столкновения протестующих с полицией публикует telegram-канал «RT на русском».

Сообщается, что сторонники шествий выражают свое несогласие с действующей политикой премьер-министра Никола Пашиняна. Они обвиняют его в намерении подписать документ, согласно которому Нагорный Карабах остается в составе Азербайджана.

Стоит отметить, что протестующие перекрыли главную площадь Еревана, где и были зафиксированы стычки с полицией.

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