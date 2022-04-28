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53 минуты назад

Asian Times: Индия удивила США своим отношением к России

Ura.Ruиещё 1

Отказ Индии от поддержки антироссийских санкций поразил США. Об этом говорится в статье издания Asian Times.

Индия удивила США своим отношением к России
Фото: ReutersReuters

«Индия удивила Соединенные Штаты, отказавшись бросить своего давнего союзника Россию из-за украинского кризиса», — говорится в материале издания. Отмечается, что Нью-Дели не поддержал западные санкции и усилил ведение торговли с Россией в национальных валютах.

По мнению автора статьи, Вашингтон потерял свое доверие, «унизительно отказавшись» от Афганистана, оставив в Центральной Азии очаг нестабильности. Он подчеркнул, что тем временем Россия подчеркнула важность безопасности в регионе, отправив в Казахстан миротворцев для урегулирования беспорядков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут слушать указы США и будут по-прежнему готовы к сотрудничеству с Россией. Нью-Дели, в частности, планирует закупать как можно больше российской нефти, пишет агентство The Economic Times. Журналист Business Insider Бен Винк заявил, что Россия не ощутила западного давления, благодаря поддержке Китая и Индии. The Washington Post прогнозирует, что Индия и Китай сместят США к 2040 году.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В ответ на санкции президент РФ Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Такое решение, сообщал ВЦИОМ, поддержали 76% граждан. 27% из них считают, что оно приведет к укреплению рубля.

В мире,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ВЦИОМ,ЕС,
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