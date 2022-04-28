Индия удивила США своим отношением к России

Отказ Индии от поддержки антироссийских санкций поразил США . Об этом говорится в статье издания Asian Times.

«Индия удивила Соединенные Штаты, отказавшись бросить своего давнего союзника Россию из-за украинского кризиса», — говорится в материале издания. Отмечается, что Нью-Дели не поддержал западные санкции и усилил ведение торговли с Россией в национальных валютах.

По мнению автора статьи, Вашингтон потерял свое доверие, «унизительно отказавшись» от Афганистана, оставив в Центральной Азии очаг нестабильности. Он подчеркнул, что тем временем Россия подчеркнула важность безопасности в регионе, отправив в Казахстан миротворцев для урегулирования беспорядков.