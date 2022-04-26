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1 час назад

Власти Бразилии поздравили Макрона с переизбранием

ТАСС

Правительство Бразилии в понедельник поздравило действующего французского президента Эмманюэля Макрона с переизбранием на второй срок.

Власти Бразилии поздравили Макрона с переизбранием
Фото: ТАССТАСС

"Бразилия подтверждает готовность работать над углублением исторических связей, объединяющих обе страны и приносящих взаимную выгоду бразильцам и французам, и выражает надежду на продолжение реализации широкой двусторонней повестки", - говорится в сообщении, распространенном МИД южноамериканского государства.

Второй тур президентских выборов завершился во Франции 24 апреля. По предварительным данным, которые публикует МВД страны, Макрон набрал 58,5% голосов, кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила 41,5%. Итоги будут объявлены Конституционным советом Франции в ближайшие дни.

С приходом к власти в Бразилии консерватора-националиста Жаира Болсонару в 2019 году публичные отношения Бразилии и Парижа переживают спад. Известный своей поддержкой противодействию изменениям климата Макрон выступал с критическими заявлениями в адрес действующих бразильских властей в связи с масштабными лесными пожарами во влажных экваториальных дождевых лесах Амазонии в августе - сентябре 2019 года. Болсонару же считает, что подобные действия являются проявлениями нечестной конкурентной политики со стороны развитых государств и посягательством на бразильский суверенитет над северными регионами страны.

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