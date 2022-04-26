Власти США побоялись возвращения Трампа в Twitter

Появились новости о том, что в Белом доме опасаются возвращения в Twitter экс-президента США Дональда Трампа накануне выборов.

Как сообщает CNBC со ссылкой на свои источники, это может произойти в результате покупки соцсети предпринимателем Илоном Маском .

Кроме того в администрации нынешнего лидера страны Джо Байдена не исключают, что приобретение компании Маском приведет к всплеску дезинформации в социальной сети. А это, в свою очередь, негативно скажется на позициях Демократической партии и действующего главы страны в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.