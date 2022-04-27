Швеция просит у ЕС компенсацию за военные поставки Киеву

Правительство Швеции запросило у ЕС компенсацию за военные поставки на Украину . Об этом в среду сообщает Шведское радио .

Парламент Швеции в конце марта поддержал предложение своего финансового комитета одобрить передачу правительством Украине оборудования для разминирования и 5 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов на сумму 205 млн крон ($21,7 млн).

27 февраля правительство также сообщило, что на Украину будут отправлены 135 тыс. полевых пайков, 5 тыс. касок, 5 тыс. бронежилетов и 5 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов Pansarskott 86, на это было выделено до 413,5 млн крон ($43,53 млн). Кроме того, в фонд Центрального банка Украины для поддержки вооруженных сил страны было направлено дополнительно 500 млн крон ($52,63 млн).