Британия отменила все пошлины на импорт с Украины

Великобритания снизила до нуля все ввозные пошлины для продукции с Украины. Также королевство отменило все квоты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение британского правительства на его официальном сайте.

Фото: Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Все тарифы на товары, ввозимые с Украины, будут снижены до нуля, а все квоты будут отменены в соответствии с соглашением о свободной торговле. Это даст экономическую поддержку Украине", — сказано в сообщении.

Это одна из части широких мер экономической поддержки Украины, которые также включают предоставление Киеву ссуды в размере 1 млрд фунтов. Британия также запретила экспорт в РФ продукции, которая может быть использована против Украины. Также кабинет министров Британии принял решение запретить экспорт в Россию предметов роскоши и ввести дополнительные тарифы на британский импорт из РФ.