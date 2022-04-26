В Раде запретят "пророссийским" членам партий выдвигаться в президенты

Законопроект, предусматривающий запрет членам некоторых партий баллотироваться в президенты Украины и избираться депутатами, зарегистрирован в Верховной раде. Об этом во вторник сообщается на сайте украинского парламента.

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Проектом закона предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты в целях "очищения власти от основателей и членов антиукраинских политических партий". Согласно тексту документа, лица, которые были основателями или членами некоторых политических сил, не могут быть выдвинуты на пост президента Украины. Им также запрещается быть кандидатами на должности народного депутата, депутата местного совета, сельского, поселкового и городского главы.

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В список таких политических сил входят: "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), Партия регионов, Коммунистическая партия Украины, "Партия Шария", "Оппозиционный блок", "Наши", Социал-демократическая партия, "Держава", "Левая оппозиция", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Союз левых сил", Социалистическая партия, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". Согласно законопроекту, запрет представителям данных партий занимать указанные должности будет действовать на протяжении десяти лет.

Инициаторами законопроекта значатся депутат от националистической партии "Свобода", и по три депутата от партий "Слуга народа" и "Голос".