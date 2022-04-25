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31 минуту назад

В генконсульство России в США поступают угрозы из-за событий на Украине

Елена Прошина

Генеральное консульство России в Хьюстоне продолжает работать в штатном режиме, несмотря на поступающие письма с угрозами и блокировку банковских счетов. Об этом заявил генконсул РФ Александр Захаров, передает ТАСС.

В генконсульство России в США поступают угрозы из-за событий на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы работаем в штатном режиме, несмотря на психологическое давление. У здания неоднократно проводились антироссийские митинги, самый крупный был 26 февраля. Были попытки сорвать празднование первого полета человека в космос, в том числе со стороны проукраински настроенных националистов», — сказал Захаров.

Он отметил, что в генконсульство «поступают письма с угрозами». Отдельно Захаров прокомментировал блокировку банковских счетов. По его словам, ограничение вызвало проблемы как у самого консульства, так и у его клиентов в США.

В связи с этим Захаров выразил признательность руководству МИД России и послу РФ в Соединенных Штатах Анатолию Антонову за ряд срочных шагов, «предпринятых по двусторонним каналам, благодаря которым удалось выправить ситуацию».

Также глава дипмиссии подчеркнул, что американские бизнес-структуры, завязанные на России не хотят терять ее рынок, поэтому сейчас изучают наиболее оптимальные формы работы в условиях санкций.

В мире,Александр Захаров,Анатолий Антонов,МИД России,
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