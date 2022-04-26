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5 минут назад

Бывший советник Меркель заявил о безумии Германии из-за Украины

Lenta.ruиещё 3

Германия должна соблюдать осторожность в сфере поставок вооружения Украине. Об этом сообщил экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в эфире ZDF.

Это безумие: Экс-советник Меркель раскритиковал позицию Германии по Украине
Фото: ReutersReuters

По его словам, позиция некоторых немецких политиков, выступающих за накачку Украины оружием, является безумием.

«Нам нужно быть осторожнее с поставками вооружения. И в первую очередь — с нашей военной риторикой», — сказал Вад.

Бывший помощник Меркель предположил, что идею о «военном решении» конфликта культивируют «политики, не имевшие никакого отношения к вооруженным силам, уклонившиеся от службы и ничего не знающие о бундесвере (вооруженных силах Германии)». Он назвал поиск политического решения ситуации единственно верным.

Ранее лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц заявил о недостаточной военной поддержке Украины. По словам политика, руководство ФРГ не осознает, что российские войска, в случае разгрома украинской армии, могут «выйти за пределы страны».

«Канцлер скрывает, он молчит, он говорит только половину правды. Критика за границей растет, и Германия все больше изолируется», — обвинил Мерц правящую коалицию.

В мире,Фридрих Мерц,
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