Это безумие: Экс-советник Меркель раскритиковал позицию Германии по Украине

Германия должна соблюдать осторожность в сфере поставок вооружения Украине. Об этом сообщил экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в эфире ZDF.

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По его словам, позиция некоторых немецких политиков, выступающих за накачку Украины оружием, является безумием.

«Нам нужно быть осторожнее с поставками вооружения. И в первую очередь — с нашей военной риторикой», — сказал Вад.

Бывший помощник Меркель предположил, что идею о «военном решении» конфликта культивируют «политики, не имевшие никакого отношения к вооруженным силам, уклонившиеся от службы и ничего не знающие о бундесвере (вооруженных силах Германии)». Он назвал поиск политического решения ситуации единственно верным.

Ранее лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц заявил о недостаточной военной поддержке Украины. По словам политика, руководство ФРГ не осознает, что российские войска, в случае разгрома украинской армии, могут «выйти за пределы страны».