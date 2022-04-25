Посол Италии в Белграде оскорбил сербов, пострадавших от хорватского геноцида

Директор Музея жертв геноцида в Белграде Деян Ристич направил протест послу Италии, сделавшему заявления, оскорбляющие людей, пострадавших от хорватского геноцида.
22 апреля на официальной странице посольства было сообщено, что посол Пьер Франческо Дзадзо почтил память жертв концентрационного лагеря Ясеновац "во имя защиты мира, свободы и прав человека". К фотографии, где дипломат возлагает цветы к памятнику, сделана подпись: "Солидарность с хорватским народом".
Тем самым итальянский посол фактически выразил солидарность с хорватами, которые убивали сербов в концлагере Ясеновац, действовавшем на территории Независимого государства Хорватия (НГХ) в 1941 году. Ясеновац был третьим по величине концлагерем в Европе. Им управляли хорватские усташи, отличавшиеся радикальными пронацистскими взглядами. Лагерь стал местом массового истребления сербов, евреев и цыган. Усташи не жалели даже детей - НГХ было единственным государством, где действовали концентрационные лагеря для несовершеннолетних.
Деян Ристич потребовал удалить объявление итальянского посольства и принести публичные извинения жертвам геноцида: руководители НГХ называли сербов, евреев и цыган нациями, "подлежащими полному физическому уничтожению".
"Таким образом, содержание публикации, помимо оскорбления редких выживших в Ясеноваце узников и их потомков, представляет собой грубое и публичное искажение преступлений, совершенных против сербов, цыган и евреев", - подытожил Ристич.
Последователи усташей были замечены на Донбассе в рядах неонацистского батальона "Азов" (запрещен в РФ). В этой связи остается неясным: то ли итальянский посол серьезно "попутал историю", то ли сознательно выразил солидарность с убийцами сербского населения.