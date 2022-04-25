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42 минуты назад

Посол Италии в Белграде оскорбил сербов, пострадавших от хорватского геноцида

Российская Газета

Директор Музея жертв геноцида в Белграде Деян Ристич направил протест послу Италии, сделавшему заявления, оскорбляющие людей, пострадавших от хорватского геноцида.

Посол Италии в Белграде оскорбил сербов, пострадавших от хорватского геноцида
Фото: РИА НовостиРИА Новости

22 апреля на официальной странице посольства было сообщено, что посол Пьер Франческо Дзадзо почтил память жертв концентрационного лагеря Ясеновац "во имя защиты мира, свободы и прав человека". К фотографии, где дипломат возлагает цветы к памятнику, сделана подпись: "Солидарность с хорватским народом".

Тем самым итальянский посол фактически выразил солидарность с хорватами, которые убивали сербов в концлагере Ясеновац, действовавшем на территории Независимого государства Хорватия (НГХ) в 1941 году. Ясеновац был третьим по величине концлагерем в Европе. Им управляли хорватские усташи, отличавшиеся радикальными пронацистскими взглядами. Лагерь стал местом массового истребления сербов, евреев и цыган. Усташи не жалели даже детей - НГХ было единственным государством, где действовали концентрационные лагеря для несовершеннолетних.

Деян Ристич потребовал удалить объявление итальянского посольства и принести публичные извинения жертвам геноцида: руководители НГХ называли сербов, евреев и цыган нациями, "подлежащими полному физическому уничтожению".

"Таким образом, содержание публикации, помимо оскорбления редких выживших в Ясеноваце узников и их потомков, представляет собой грубое и публичное искажение преступлений, совершенных против сербов, цыган и евреев", - подытожил Ристич.

Последователи усташей были замечены на Донбассе в рядах неонацистского батальона "Азов" (запрещен в РФ). В этой связи остается неясным: то ли итальянский посол серьезно "попутал историю", то ли сознательно выразил солидарность с убийцами сербского населения.

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