Минобороны России: националисты держат в заложниках 90 граждан пяти стран

Украинские националисты удерживают в качестве живого щита 90 граждан из пяти стран. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова приводит ТАСС.

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Мизинцев добавил, что в семи украинских портах Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе, Южном и Мариуполе остаются заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Судна не могут безопасно выйти в открытое море из-за созданных официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угрозе обстрела и высокой минной опасности.

По словам Мизинцева, власти Украины продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев по вопросу безопасного выхода.

При этом, он отметил, что РФ принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей. Ежедневно ВС России с 8:00 до 19:00 открывают гуманитарный коридор для безопасного движения судов в юго-западном направлении.