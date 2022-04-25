Европа впервые за два года закупила нефть у ОАЭ

ОАЭ впервые за последние два года отправят нефть в Европу. Об этом со ссылкой на трейдеров и данные о судоходстве сообщает Reuters.

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«Судоходное подразделение TotalEnergies зафрахтовало танкер SUezmax Moscow Spirit для отгрузки одного миллиона баррелей нефти Murban из порта Джебель-Данна в Объединенных Арабских Эмиратах в Великобританию», — говорится в материале.

В Reuters уточнили, что поставка запланирована на 1-3 мая. Контракт был заключен на фоне желания Европы заместить максимальный объем российской нефти. По данным Refinitiv Eikon, которые приводит агентство, в последний раз топливо марки Das из Абу-Даби отгружалось в ЕС в мае 2020 года — в Италию.