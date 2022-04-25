В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
33 минуты назад

Европа впервые за два года закупила нефть у ОАЭ

Елена Прошина

ОАЭ впервые за последние два года отправят нефть в Европу. Об этом со ссылкой на трейдеров и данные о судоходстве сообщает Reuters.

Европа впервые за два года закупила нефть у ОАЭ
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Судоходное подразделение TotalEnergies зафрахтовало танкер SUezmax Moscow Spirit для отгрузки одного миллиона баррелей нефти Murban из порта Джебель-Данна в Объединенных Арабских Эмиратах в Великобританию», — говорится в материале.

В Reuters уточнили, что поставка запланирована на 1-3 мая. Контракт был заключен на фоне желания Европы заместить максимальный объем российской нефти. По данным Refinitiv Eikon, которые приводит агентство, в последний раз топливо марки Das из Абу-Даби отгружалось в ЕС в мае 2020 года — в Италию.

Предполагается, что в ближайшие месяцы поставки нефти из ОАЭ в Европу только вырастут. В том числе в ход пойдет сорт Upper Zakum, с помощью которого можно компенсировать нехватку сырья из России.

В мире,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители