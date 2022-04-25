Европа впервые за два года закупила нефть у ОАЭ

ОАЭ впервые за последние два года отправят нефть в Европу. Об этом со ссылкой на трейдеров и данные о судоходстве сообщает Reuters.
«Судоходное подразделение TotalEnergies зафрахтовало танкер SUezmax Moscow Spirit для отгрузки одного миллиона баррелей нефти Murban из порта Джебель-Данна в Объединенных Арабских Эмиратах в Великобританию», — говорится в материале.
В Reuters уточнили, что поставка запланирована на 1-3 мая. Контракт был заключен на фоне желания Европы заместить максимальный объем российской нефти. По данным Refinitiv Eikon, которые приводит агентство, в последний раз топливо марки Das из Абу-Даби отгружалось в ЕС в мае 2020 года — в Италию.
Предполагается, что в ближайшие месяцы поставки нефти из ОАЭ в Европу только вырастут. В том числе в ход пойдет сорт Upper Zakum, с помощью которого можно компенсировать нехватку сырья из России.