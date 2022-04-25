Суд в США обязал Трампа выплачивать по $10 тысяч ежедневно

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что суд Нью-Йорка признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в неуважении к суду. Об этом она сообщила в своем Twitter.

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Суд также обязал Трампа выплачивать по $10 тыс. долларов в сутки за отказ представить документы в рамках расследования предполагаемых преступлений его компании Trump Organization.

Трамп будет выплачивать эту сумму до тех пор, пока не подчинится требованию суда.

Ранее прокуратура Манхэттена обвинила компанию Trump Organization и ее финансового директора Аллен Вайссельберга в нарушении налогового законодательства. По информации телеканала, в компании в течение 15 лет действовала схема неуплаты налогов.