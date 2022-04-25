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1 час назад

Суд в США обязал Трампа выплачивать по $10 тысяч ежедневно

Газета.Ru

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что суд Нью-Йорка признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в неуважении к суду. Об этом она сообщила в своем Twitter.

Суд в США обязал Трампа выплачивать по $10 тысяч ежедневно
Фото: globallookpressgloballookpress

Суд также обязал Трампа выплачивать по $10 тыс. долларов в сутки за отказ представить документы в рамках расследования предполагаемых преступлений его компании Trump Organization.

Трамп будет выплачивать эту сумму до тех пор, пока не подчинится требованию суда.

Ранее прокуратура Манхэттена обвинила компанию Trump Organization и ее финансового директора Аллен Вайссельберга в нарушении налогового законодательства. По информации телеканала, в компании в течение 15 лет действовала схема неуплаты налогов.

В обвинительное заключение входят 15 пунктов, в том числе создание мошеннической схемы, сговор, хищение в особо крупных размерах и фальсификация деловой документации.

В мире,Дональд Трамп,
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