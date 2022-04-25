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51 минуту назад

В Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности

Деловая газета "Взгляд"

«В Приднестровье не первую неделю повально идут звонки с ложной информацией о минировании ключевых объектов: школ, больниц, административных зданий. И уже известно, что эти звонки поступали с территории Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба, комментируя обстрел здания Министерства госбезопасности Приднестровья.

В Приднестровье назвали подозреваемых в обстреле Министерства госбезопасности
Фото: соцсетисоцсети

«Эта кампания ложных минирований касалась как наших городов, так и мелких населенных пунктов. Очевидно, что целью кампании было посеять панику, чтобы приднестровцы утратили уверенность в своей безопасности», – сказал бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба.

Он не исключает, что организатором провокации в здании МГБ стали украинские службы.

«Но я уверен, что власти Приднестровья уверенно приложат максимум усилий, чтобы вопросы безопасности каждого гражданина были соблюдены. Подобные вооруженные провокации не повлияют на работу госорганов нашей республики», – подчеркнул Щерба.

Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы. Об этом передало РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев. Судя по первым сообщениям, здание было обстреляно из гранатометов. Как сообщает «Sputnik Молдова», на дороге возле министерства виден предмет, похожий на отстрелянный тубус от гранатомета. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ перекрыто. Неподалеку от него стоят машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны. Как пишет ТАСС, в МВД Приднестровья сообщили, что никто не пострадал.

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