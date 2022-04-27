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50 минут назад

Глава Пентагона осадил журналистку, спросившую о поражении России

Ura.Ruиещё 2

Министр обороны США Ллойд Остин поправил журналистку, которая попыталась добиться от главы Пентагона слов о поражении России. Журналистка спросила у Остина, почему он говорит, что целью США является ослабление России, но не поражение.

Глава Пентагона осадил журналистку, спросившую о поражении РФ
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU

«Мы не воюем с Россией. Украина в нынешний момент борется с Россией», — передает РИА «Новости» ответ министра обороны США.

Ранее Остин заявил, что США хотят ослабления военной мощи России. По словам министра обороны США, это необходимо, чтобы исключить повторение спецоперации на Украине.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

В мире,Ллойд Остин,Владимир Путин,Минобороны России,Пентагон,
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