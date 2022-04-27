Глава Пентагона осадил журналистку, спросившую о поражении РФ

Министр обороны США Ллойд Остин поправил журналистку, которая попыталась добиться от главы Пентагона слов о поражении России. Журналистка спросила у Остина, почему он говорит, что целью США является ослабление России, но не поражение.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатерина Сычкова © URA.RU

«Мы не воюем с Россией. Украина в нынешний момент борется с Россией», — передает РИА «Новости» ответ министра обороны США.

Ранее Остин заявил, что США хотят ослабления военной мощи России. По словам министра обороны США, это необходимо, чтобы исключить повторение спецоперации на Украине.