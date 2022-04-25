Макрон не ответил на звонок Байдена

Президент США Джо Байден не смог связаться со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, чтобы поздравить его с победой на выборах. Об этом, как сообщает РИА «Новости», Байден рассказал журналистам.
По словам американского лидера, ему удалось поговорить лишь с помощником Макрона, а сам переизбранный президент в это время праздновал победу на выборах возле Эйфелевой башни.
«Я пытался переговорить с ним вчера вечером. Я говорил с его помощниками, а он сам был у Эйфелевой башни, праздновал», - рассказал Байден, отметив, что собирается связаться с французским коллегой в понедельник.
Он также добавил, что удовлетворен результатами выборов во Франции.
Эммануэль Макрон одержал победу на выборах президента Франции с результатом 58,55% голосов. Окончательные результаты второго тура голосования стали известны в ночь на понедельник, 25 апреля. Его оппонент депутат парламента Марин Ле Пен, выдвинутая партией «Национальное объединение» набрала 41,45% голосов. Свое поражение Ле Пен признала накануне, еще до окончания подсчета бюллетеней. Явка во втором туре составила почти 72%.