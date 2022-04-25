Макрон не ответил на звонок Байдена

Президент США Джо Байден не смог связаться со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, чтобы поздравить его с победой на выборах. Об этом, как сообщает РИА «Новости», Байден рассказал журналистам.

По словам американского лидера, ему удалось поговорить лишь с помощником Макрона, а сам переизбранный президент в это время праздновал победу на выборах возле Эйфелевой башни.

«Я пытался переговорить с ним вчера вечером. Я говорил с его помощниками, а он сам был у Эйфелевой башни, праздновал», - рассказал Байден, отметив, что собирается связаться с французским коллегой в понедельник.

Он также добавил, что удовлетворен результатами выборов во Франции.