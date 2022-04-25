На Каннском фестивале переименовали фильм открытия из-за буквы Z в названии

«Название, возможно, было забавным, когда я закончил работу над фильмом несколько месяцев назад, но сегодня это совсем не так, и мне невыносимо это осознавать. Мой фильм призван приносить радость, и я бы не хотел, чтобы он каким-либо образом ассоциировался с войной. Поэтому я рад изменить его название и этим скромным жестом показать свою полную поддержку украинскому народу», — приводятся в материале слова Хазанавичуса.