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29 минут назад

На Каннском фестивале переименовали фильм открытия из-за буквы Z в названии

Елена Прошина

Французский режиссер Мишель Хазанавичус, автор зомби-комедии «Z (Comme Z)», открывающей Каннский фестиваль 2022 года, изменил оригинальное название фильма после обращения Украинского института. Решение он объяснил «символическим значением, которое получила буква Z», передает Variety.

На Каннском фестивале переименовали фильм открытия из-за буквы Z в названии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, новым названием картины стало Coupé («Режь»). Отмечается, что Хазанавичус принял данное решение сразу после обращения украинских кинематографистов, указывающих, что буква Z использовалась на пророссийских демонстрациях по всей Европе и стала символом военной спецоперации РФ на Украине.

«Название, возможно, было забавным, когда я закончил работу над фильмом несколько месяцев назад, но сегодня это совсем не так, и мне невыносимо это осознавать. Мой фильм призван приносить радость, и я бы не хотел, чтобы он каким-либо образом ассоциировался с войной. Поэтому я рад изменить его название и этим скромным жестом показать свою полную поддержку украинскому народу», — приводятся в материале слова Хазанавичуса.

Премьера фильма в мире состоится 17 мая. В России картина, получившая название «Окончательный монтаж», выйдет 19 мая. Фильм является французским ремейком японского проекта «Зомби одним планом!».

В мире,Мишель Хазанавичус,
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