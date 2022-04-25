Украинцы рассказали о «современном рабстве» на фермах Великобритании

«Мы столкнулись со многими другими украинцами, которые, как и мы, сбежали с ферм, не могут вернуться в Украину и поэтому вынуждены работать здесь нелегально. Никого не волнует, что происходит с сезонными рабочими. Я думала, что в Великобритании наши права будут хорошо защищены, но этого не произошло. Работа на ферме — это, наверное, один из худших опытов и худшее обращение в моей жизни. Нам ставили недостижимые цели. С помощью угроз и унижений людей заставляли работать без устали, сдирая кожу на руках и ногах до крови. Если человек падал со стремянки, его отправляли в палаточный лагерь, чтобы он восстанавливался самостоятельно или летел домой», — рассказала британской газете одна из украинских работниц.