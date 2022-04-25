В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
18 минут назад

Украинцы рассказали о «современном рабстве» на фермах Великобритании

Елена Прошина

Сотни украинцев, прибывших в 2021 году в Великобританию по визам сезонных рабочих, были вынуждены бежать из-за неприемлемых условий с ферм и теперь работают в стране на неофициальной основе. Об этом сообщает «Век» со ссылкой на The Guardian.

Украинцы рассказали о «современном рабстве» на фермах Великобритании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы столкнулись со многими другими украинцами, которые, как и мы, сбежали с ферм, не могут вернуться в Украину и поэтому вынуждены работать здесь нелегально. Никого не волнует, что происходит с сезонными рабочими. Я думала, что в Великобритании наши права будут хорошо защищены, но этого не произошло. Работа на ферме — это, наверное, один из худших опытов и худшее обращение в моей жизни. Нам ставили недостижимые цели. С помощью угроз и унижений людей заставляли работать без устали, сдирая кожу на руках и ногах до крови. Если человек падал со стремянки, его отправляли в палаточный лагерь, чтобы он восстанавливался самостоятельно или летел домой», — рассказала британской газете одна из украинских работниц.

Она добавила, что из лагеря, в котором она жила вместе со своим партнером, сбежали практически все работники. По словам украинки, массовое бегство с ферм провоцировали условия «сродни современному рабству».

На фоне этого менеджер по политике Шотландского совета по делам беженцев Грэм О’Нил призвал министра внутренних дел Великобритании предоставить сезонным рабочим право остаться в стране и привезти членов семьи в безопасное место.

В The Guardian отметили, что в 2021 году украинцы составляли самую большую часть работников, приехавших в Британию по визам сезонных рабочих. По оценкам Шотландского совета по делам беженцев, в Великобритании проживает до 6 000 украинцев.

В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители