В ООН назвали число погибших на Украине мирных жителей

Как минимум 2665 мирных жителей погибли из-за боевых действий, которые развернулись на территории Украины с 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

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Как утверждают эксперты, жертвами снарядов, бомб и осколков стали не менее 5718 человек — 2665 убитых и 3053 раненых. Среди убитых оказались 195 детей, 296 несовершеннолетних — ранены.

Уточняется, что большая часть погибших в момент гибели находились на подконтрольной Киеву территории Донбасса — 1136 человек. На территории Донецкой и Луганской народный республик (ДНР и ЛНР) за этот срок погиб 81 гражданский.