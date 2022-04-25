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35 минут назад

В ООН назвали число погибших на Украине мирных жителей

Lenta.ru

Как минимум 2665 мирных жителей погибли из-за боевых действий, которые развернулись на территории Украины с 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

В ООН назвали число погибших на Украине мирных жителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждают эксперты, жертвами снарядов, бомб и осколков стали не менее 5718 человек — 2665 убитых и 3053 раненых. Среди убитых оказались 195 детей, 296 несовершеннолетних — ранены.

Уточняется, что большая часть погибших в момент гибели находились на подконтрольной Киеву территории Донбасса — 1136 человек. На территории Донецкой и Луганской народный республик (ДНР и ЛНР) за этот срок погиб 81 гражданский.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский объяснил нежелание российского командования прекращать огонь на территории Украины. Он заверил, что при установлении перемирия Киев вновь против Москвы серию провокаций, «подобных Буче».

В мире,Дмитрий Полянский,Управление ООН по правам человека,
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