В Сербии рассказали о плане НАТО по созданию «новых украинцев»

«Кучма, как попугай, повторяет, что Украина больше не Россия, и что больше никогда ею не станет. Но русские того и не требуют. Они лишь хотят, чтобы Украина не служила трамплином для нападения на Россию», - приводит РИА «Новости» слова сербского журналиста.