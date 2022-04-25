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59 минут назад

В Сербии рассказали о плане НАТО по созданию «новых украинцев»

Вероника Полынина

НАТО взращивает «новых украинцев», чтобы схлестнуться с Россией на территории страны, пишет сербский журналист и политолог Драгомир Анджелкович в издании «Печат».

В Сербии рассказали о плане НАТО по созданию «новых украинцев»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Анджелковича, большая часть украинского населения до сих пор ощущает свою близость к русскому народу, однако НАТО делает все возможное, чтобы украинцы приняли «новую идентичность» и стали «фанатично бороться против того, что, как им рассказывают, им угрожает».

Журналист считает, что инициатором курса на раскол Украины с Россией был экс-президент страны Леонид Кучма. По мнению Анджелковича, отдаление от России было стратегической целью Кучмы.

«Кучма, как попугай, повторяет, что Украина больше не Россия, и что больше никогда ею не станет. Но русские того и не требуют. Они лишь хотят, чтобы Украина не служила трамплином для нападения на Россию», - приводит РИА «Новости» слова сербского журналиста.

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Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Запад делает из Украины «антиРоссию». Сегодня тот же тезис повторил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, из Украины делали «антиРоссию» «долгие-долгие годы».

В мире,Леонид Кучма,Сергей Лавров,Владимир Путин,НАТО,
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