В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

Грузия ответила на призывы Украины захватить Абхазию и Южную Осетию

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Вице-премьер, министр культуры и спорта Теа Цулукиани прогнозирует усиление агрессивной риторики Киева в адрес Тбилиси из-за нежелания Грузии «открывать второй фронт», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузия ответила на призывы Украины захватить Абхазию и Южную Осетию
Фото: ReutersReuters

Комментируя заявление советника офиса украинского президента Алексея Арестовича об «исторической возможности» Грузии в настоящее время захватить Абхазию и Южную Осетию, зампред правительства Грузии подчеркнула, что ее страна намерена восстановить территориальную целостность исключительно мирным путем.

«Мы не допустим войны, достаточно уже было пролито грузинской, абхазской, осетинской крови, такого кровопролития больше никогда не будет», – сказала она, сообщает Общественное ТВ Грузии.

Теа Цулукиани не исключает, что «с украинской стороны заявления станут еще более агрессивными».

«Это вызывает большое сожаление, но мы в ответе за мир и за стабильность в Грузии», – сказала она.

По ее словам, некоторые представители власти Украины и радикальная грузинская оппозиции координированы «с целью вовлечения Грузии в военные действия».

Она сообщила, что с грузинской стороны в этой координации находится саакашвилевское «Единое национальное движение».

В мире,Партия Зеленского,Резкое похолодание,Алексей Арестович,Теа Цулукианя,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители