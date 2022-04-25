«Российский» сыр в Латвии переименовали, чтобы поддержать Украину

В магазинах Латвии перестали продавать «Российский» сыр, его переименовали в знак поддержки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.lv.

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«Предприятие Cesvaines piens отказывается от слова "российский" в названии своей продукции. Впредь сыр "Российский" сменит наименование на "Тильзитский". На такой шаг руководство предприятия пошло, чтобы поддержать Украину», — отмечается в сообщении.

В ТАСС добавили, что Тильзит является прежним названием города Советск в Калининградской области России.