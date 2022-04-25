Эммануэль Макрон: биография, личная жизнь, фото

Эммануэль Макрон — 25-й президент Франции, а также экономист и банкир. Двадцать четвертого апреля 2022 года переизбран на главный пост в стране по итогам второго тура выборов. Макрон известен как самый молодой президент Франции в истории. В 2017 году он выиграл выборы главы государства в возрасте 39 лет. Еще один интересный факт в биографии Макрона: жена политика Брижит Макрон — его школьная учительница. Она старше своего супруга на 24 года.

Фото: Reuters Reuters

Ниже приводится биография Эммануэля Макрона.

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Образование и первые годы карьеры

Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в городе Амьен в семье врачей. Его отец Жан-Мишель Макрон — профессор неврологии.

Будущий политик проходил обучение в Университете Париж X — Нантер, Институте политических исследований, а также в Национальной школе администрации. С 1999 по 2001 год он был помощником французского философа Поля Рикера.

В 2004-2008 годах занимал должность инспектора в Министерстве экономики. Был заместителем докладчика для Комиссии по улучшению французского роста. Работал инвестиционным банкиром в Rothschild & Cie Banque. За эту деятельность Макрон получил прозвище финансового Моцарта.

Карьера политика

В 2006-2009 годах Макрон состоял в Социалистической партии. В 2012-2014 годах был заместителем генерального секретаря Елисейского дворца во время президентства Франсуа Олланда.

В августе 2014 года Эммануэль Макрон был назначен министром экономики. За время его пребывания на этом посту был принят ряд законов либерального характера. Среди них — так называемый «закон Макрона», направленный на стимулирование роста экономики посредством либерализации ряда ее секторов. Рассмотрение в парламенте этого документа, выгодного для крупного бизнеса, сопровождалось протестами среди рабочих и представителей транспортной отрасли, напоминает 24СМИ.

Reuters

Находясь на должности министра экономики, Макрон решил создать собственное политическое движение. В качестве источника финансирования для этого проекта он использовал частные пожертвования. В результате в апреле 2016 года Макрон объявил о регистрации партии “Вперед!”, которая затем была преобразована в организацию “Вперед, республика!”

Чуть позже, 16 ноября 2016 года Макрон опубликовал свою программу «Революция», сразу ставшую бестселлером. Среди основных экономических направлений, которые автор обозначил в этом документе, были борьба с безработицей за счет налогов и создание фискальной системы, поощряющей инновации.

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Президентские выборы 2017 года

В конце 2016 года Макрон объявил о своем участии в президентских выборах, намеченных на следующий год.

Предвыборная программа лидера движения “Вперед!” включала элементы как левого, так и правого характера. К первым относились повышение зарплат работникам с низкими доходами, увеличение штата учителей и сотрудников полиции, поддержка сельского хозяйства и расширение услуг в рамках обязательного медицинского страхования. Среди предложений, характерных для правых политических сил — либерализация рынка труда, отмена пенсионных льгот для чиновников, снижение налога для наиболее обеспеченных граждан, упразднение большого числа должностей бюджетников, снижение дефицита государственной казны в соответствии с требованиями ЕС. В предвыборной программе Макрона было также предложение вернуть всеобщую воинскую обязанность со сроком службы в один месяц.

В ходе президентской кампании у Макрона возник конфликт с российскими государственными СМИ RT и Sputnik. Они называли политика кандидатом от олигархов и обвиняли его в использовании административного ресурса. Макрон в свою очередь утверждал, что масс-медиа распространяют недостоверную информацию.

В ходе первого тура Макрон набрал 23,86% голосов избирателей и вышел во второй тур президентских выборов. Там лидер движения “Вперед!” выступил конкурентом Марин Ле Пен. По итогам второго тура Макрон получил 66,1% голосов избирателей — вдвое больше, чем у Марин Ле Пен. Эммануэль Макрон выиграл выборы в возрасте 39 лет, став самым молодым президентом Франции за всю историю.

В мае 2017 года победитель президентской гонки оставил пост председателя движения “Вперед!”

На посту президента

Во время президентства Макрона произошло несколько кризисов, включая протесты Движения желтых жилетов, выступающего против повышения налога на топливо, забастовки против пенсионной

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реформы и пандемию коронавируса. Был принят закон, ограничивающий наем на работу родственников парламентариев, увеличен штат сотрудников правопорядка, взят курс на поддержку экологичного транспорта, напоминает РИА Новости.

При Макроне также был либерализован трудовой кодекс и снижен налог с корпораций. Средние слои общества были освобождены от жилищного налога.

Во внешней политике действующий глава государства выступает как преемник курса Николя Саркози и Франсуа Олланда. Центральное место отводится связям с ЕС и сотрудничеству в рамках НАТО. Макрон также стремится к укреплению влияния Парижа на Ближнем Востоке и в Африке и развитию экономических связей с Индией и КНР. Президент отводит большое внимание урегулированию ситуации в Ливии, Сирии и на Украине.

Эммануэль Макрон — сторонник конструктивного диалога с Россией, при этом он поддерживает санкции в отношении Москвы, введенные в связи с присоединением Крыма и спецоперацией на Украине.

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Президентские выборы 2022 года

В 2022 году Макрон во второй раз стал кандидатом на пост президента Франции. Он объявил о своем участии в президентских выборах 3 марта, а 17 числа того же месяца представил программу кандидата. Основная часть документа посвящена укреплению независимости французского государства и его обороноспособности. Это предложено сделать за счет увеличения бюджетных трат на оборону до 50 млрд евро к 2025 году. Среди других положений — повышение пенсионного возраста до 65 лет, реформирование систем здравоохранения и образования, ужесточение условий для получения убежища во Франции.

Первый тур прошел 10 апреля 2022 года. Конкурентами Макрона выступили Марин Ле Пен (партия “Национальное объединение») и Жан-Люк Мелашон (“Непокоренная Франция»). Ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов избирателей, в связи с чем был назначен второй тур выборов, куда прошли Макрон и Марин Ле Пен. Во втором туре, состоявшемся 24 апреля, действующего главу государства поддержали 58,54% участников голосования, а его соперницу — 41,46%. По итогам выборов Макрон стал президентом еще на пять лет.

Награды и звания

В 2017 году Макрон занял первое место в ежегодном рейтинге самых влиятельных людей возрастом до 40 лет по версии американского журнала Fortune.

В 2018-м французскому лидеру была присуждена премия Карла Великого, вручаемая за заслуги в деле объединения Европы.

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Семейная жизнь Макрона, его жена Брижит

В 2007 году будущий президент женился на Брижит Тронье (сейчас носит фамилию Макрон), которая когда-то была его учительницей французского. Супруга Макрона старше его на 24 года. Ранее она была замужем за банкиром Андре-Луи Озьером. Как утверждают СМИ, Макрон был влюблен в свою учительницу со школьной скамьи. Их роман начался, когда ему было 15.

У Брижит Макрон есть сын и две дочери от предыдущего брака. У Эммануэля Макрона своих детей нет.

Супруга политика принимала активное участие в его предвыборной кампании. После победы на выборах в 2017 году Макрон объявил о намерении учредить официальный статус первой леди, наделив жену функциями в системе власти. Однако эта идея не понравилась рядовым французам. Петиция против инициативы Макрона набрала свыше 200 тысяч голосов. В результате Брижит Макрон получила представительскую должность, которая не оплачивается.