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13 минут назад

В Латвии "в поддержку Украины" переименовали "Российский" сыр

ТАСС

Сыр "Российский" больше в магазинах Латвии не продается, его переименовали в знак поддержки Украины. Об этом в понедельник сообщил новостной портал Delfi.lv.

В Латвии "в поддержку Украины" переименовали "Российский" сыр
Фото: ТАССТАСС

"Предприятие Cesvaines piens отказывается от слова "российский" в названии своей продукции. Впредь сыр "Российский" сменит наименование на "Тильзитский". На такой шаг руководство предприятие прошло для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Между тем Тильзит - это прежнее название Советска, города в Калининградской области РФ.

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В среднем латвийское предприятие производит более 500 тонн этого сыра в год, одного из самых востребованных в ассортименте продукции. Несмотря на смену названия, рецепт и вкус останутся прежними.

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