Российские рыбаки сняли на видео приплывших к ним китов

В Мурманской области российские рыбаки сняли на видео китов, которые подплыли к людям, находящимся на лодке. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале «Телекомпания ТВ-21. Мурманск».

Северянину Алексею Самсоненко, который является автором видео, удалось запечатлеть встречу около полуострова Рыбачий в Баренцевом море. Уточняется, что морские млекопитающие принадлежат к виду горбатых китов.