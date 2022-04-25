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18 минут назад

Российские рыбаки сняли на видео приплывших к ним китов

Рамблер

В Мурманской области российские рыбаки сняли на видео китов, которые подплыли к людям, находящимся на лодке. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале «Телекомпания ТВ-21. Мурманск».

Северянину Алексею Самсоненко, который является автором видео, удалось запечатлеть встречу около полуострова Рыбачий в Баренцевом море. Уточняется, что морские млекопитающие принадлежат к виду горбатых китов.

На кадрах видны спины и хвостовые плавники огромных китов, которые ненадолго показываются на поверхности моря. Рыбаки обратили внимание, что млекопитающие подплыли к лодке с двух сторон. Чуть выше над местом всплытия китов кружится стая чаек.

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