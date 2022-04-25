Президент Германии отказался от бала солидарности с Украиной

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет участвовать в традиционном федеральном балу-форуме Bundespresseball, который в этом году решили посвятить Украине. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Tagesspiegel.

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Форум с участием политиков и журналистов должен пройти 29 апреля. В пресс-службе президента Германии сообщили, что политик решил не присутствовать на балу, поскольку считает, что сейчас не самое подходящее время для проведения форума из-за обострения ситуации на Украине. При этом по традиции, президент на мероприятии открывает бал первым танцем.

В этом году мероприятие решено проводить как «Бал солидарности с Украиной». На форуме планируется организовать сбор средств для поддержки украинской прессы.