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6 минут назад

В Мариуполе отказались восстанавливать «Азовсталь»

Мария Иванова

Новый мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что завод «Азовсталь» восстанавливать не будут. Об этом сообщают «Известия».

Новый мэр Мариуполя отказался восстанавливать «Азовсталь»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Иващенко, в городе планируют восстановить металлургический комбинат имени Ильича и «Азовмаш», который специализируется на производстве железнодорожных цистерн, портовых и промышленных кранов.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем военных России, ДНР и ЛНР.

Министр рассказал, что сначала в Мариуполе было более восьми тысяч украинских военных и иностранных наемников. Сейчас на территории «Азовстали» блокированы более двух тысяч из них, заявил Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что штурмовать промзону «Азовстали» в Мариуполе нецелесообразно и ее надо блокировать.

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