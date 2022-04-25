Новый мэр Мариуполя отказался восстанавливать «Азовсталь»

Новый мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что завод «Азовсталь» восстанавливать не будут. Об этом сообщают «Известия».

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По словам Иващенко, в городе планируют восстановить металлургический комбинат имени Ильича и «Азовмаш», который специализируется на производстве железнодорожных цистерн, портовых и промышленных кранов.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем военных России, ДНР и ЛНР.

Министр рассказал, что сначала в Мариуполе было более восьми тысяч украинских военных и иностранных наемников. Сейчас на территории «Азовстали» блокированы более двух тысяч из них, заявил Шойгу.