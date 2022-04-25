Финляндия замедлила процесс вступления в НАТО

Власти Финляндии замедлили процесс подачи заявки на вступление в НАТО, чтобы войти в альянс одновременно со Швецией. Об этом со ссылкой шведское издание Dagens Nyheter пишет РИА Новости.

По данным финского форума бизнеса и политики EVA, которые отслеживает взгляды и ценности финнов, осенью 2021 года только 26% населения поддерживали вступление в НАТО, но после начала российской спецоперации на Украине их число выросло до 60%. Такой же процент жителей Финляндии хочет, чтобы решение было принято уже в этом году.

При этом замглавы комитета финского парламента по иностранным делам Эркки Туомиоя заявила, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшее время.

В свою очередь источник в шведском правительстве пояснил, что Финляндия сейчас замедляет процесс подачи заявки на вступление в НАТО, тогда как Швеция наоборот ускорилась.

«Швеция ускоряет темпы, чтобы обе страны могли, если будет принято такое решение, одновременно подать заявку на членство», - пояснил он.