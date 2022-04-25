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36 минут назад

Финляндия замедлила процесс вступления в НАТО

Алиса Селезнёва

Власти Финляндии замедлили процесс подачи заявки на вступление в НАТО, чтобы войти в альянс одновременно со Швецией. Об этом со ссылкой шведское издание Dagens Nyheter пишет РИА Новости.

По данным финского форума бизнеса и политики EVA, которые отслеживает взгляды и ценности финнов, осенью 2021 года только 26% населения поддерживали вступление в НАТО, но после начала российской спецоперации на Украине их число выросло до 60%. Такой же процент жителей Финляндии хочет, чтобы решение было принято уже в этом году.

При этом замглавы комитета финского парламента по иностранным делам Эркки Туомиоя заявила, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшее время.

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В свою очередь источник в шведском правительстве пояснил, что Финляндия сейчас замедляет процесс подачи заявки на вступление в НАТО, тогда как Швеция наоборот ускорилась.

«Швеция ускоряет темпы, чтобы обе страны могли, если будет принято такое решение, одновременно подать заявку на членство», - пояснил он.

Ранее эксперты отметили, что в вопросе возможного присоединения к НАТО Финляндии и Швеции придется действовать сообща из-за очень тесного военного сотрудничества между этими странами.

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