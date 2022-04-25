Президент Германии отказался от бала солидарности с Украиной

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свое участие в традиционном федеральном балу-форуме Bundespresseball, который должен пройти 29 апреля, пишет Tagesspiegel. По информации издания, в этом году мероприятие с участием политиков и журналистов решили посвятить Украине.

Как отметили в пресс-службе президента ФРГ, политик решил не присутствовать на балу, поскольку считает, что на данный момент не самое подходящее время для проведения форума как раз из-за обострения ситуации на Украине. При этом у главы государства на мероприятии существует традиционная роль — он открывает бал первым танцем.

Однако в неправительственной ассоциации журналистов, которая занимается организацией Bundespresseball, мнение Штайнмайера не разделяют. Напротив, мероприятие решено проводить как «Бал солидарности с Украиной» и организовать кампанию по сбору средств для поддержки украинской прессы.