Киев сорвал эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»

Киевские власти в очередной раз сорвали гуманитарную операцию мирных граждан с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«По состоянию на 20:00 мск 25 апреля 2022 года предлагаемым гуманитарным коридором так никто и не воспользовался», — сказал он, передает ТАСС.

По его словам, с одной стороны официальные лица Украины говорят о том, что на комбинате находятся женщины, дети, а с другой — намеренно отодвигают сроки эвакуации мирных жителей и на сегодняшний день никаких конкретных действий не предпринимают. Он считает такое поведение нелогичным и непоследовательным, что «в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей — к гражданам собственной страны».

В этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России приостанавливают любые боевые действия и отходят на безопасное расстояние, чтобы мирные жители могли спокойно выйти с мариупольского комбината «Азовсталь». В ведомстве передали, что гуманитарный коридор открыт уже 36-е сутки.