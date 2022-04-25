СМИ предупредили об украинской провокации в Каннах из-за фильма Серебренникова

Украинские активисты готовят акцию протеста на Каннском кинофестивале во время показа картины российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Как сообщает «МК», детали провокации неизвестны, но не исключено, что она произойдет перед самим показом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что изначально российской делегации запретили посещать 75-й Каннский кинофестиваль, который откроется 17 мая. Однако вскоре организаторы решили сделать исключение для некоторых российских режиссеров, в том числе и Серебренникова.

После этого Госкино Украины обратилось к организаторам с заявлением о недопустимости показа там «Жены Чайковского», однако пока президент фестиваля Пьер Лескюр никак не прокомментировал обращение.

В связи с этой ситуацией украинские кинематографисты намерены провести акцию протеста непосредственно в Каннах, скорее всего, перед показом российской ленты. Детали пока неизвестны.