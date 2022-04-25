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8 минут назад

СМИ предупредили об украинской провокации в Каннах из-за фильма Серебренникова

Елена Прошина

Украинские активисты готовят акцию протеста на Каннском кинофестивале во время показа картины российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Как сообщает «МК», детали провокации неизвестны, но не исключено, что она произойдет перед самим показом.

СМИ предупредили об украинской провокации в Каннах из-за фильма Серебренникова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что изначально российской делегации запретили посещать 75-й Каннский кинофестиваль, который откроется 17 мая. Однако вскоре организаторы решили сделать исключение для некоторых российских режиссеров, в том числе и Серебренникова.

После этого Госкино Украины обратилось к организаторам с заявлением о недопустимости показа там «Жены Чайковского», однако пока президент фестиваля Пьер Лескюр никак не прокомментировал обращение.

В связи с этой ситуацией украинские кинематографисты намерены провести акцию протеста непосредственно в Каннах, скорее всего, перед показом российской ленты. Детали пока неизвестны.

Отметим, что на фестивале будет представлена и Украина — картину Максима Наконечного «Видение бабочки» покажут в «Особом взгляде». При этом работа Серебренникова вошла в основной конкурс, что также стало поводом для недовольства украинцев.

В мире,Пьер Лескюр,Кирилл Серебренников,
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