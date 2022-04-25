Обзор иноСМИ: Австрия против Украины в ЕС и доллар под угрозой

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В МИД Австрии выступили против членства Украины в ЕС

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что выступает не за полноправное членство Украины в Евросоюзе, а за «иной путь». Как сообщает Heute, в то же время министр заявил, что отношениям Украины и ЕС «бесспорно, необходимо дальнейшее углубление».

Также Шалленберг назвал нейтралитет «элементом самоопределения Австрии». Он заявил, что Австрия может быть частью европейской системы обороны, но не армии ЕС. Heute отметила, что опрос, проведенный институтом изучения общественного мнения Unique research, показал - только 40 процентов австрийцев считают позицию правительства в украинском кризисе «в целом правильной». 23 процента респондентов сочли ее «слишком проукраинской», 17 процентов - «слишком пророссийской».

Интересы, а не ценности: что в Азии думают об украинском кризисе

Журнал The Economist заявил, что на фоне украинского кризиса азиатские страны занимаются «политической эквилибристикой», пытаясь не настроить против себя США, Россию, Китай и собственных граждан. Япония, Сингапур, Южная Корея осудили Москву, но есть и крупные демократии - Индия и Индонезия, которые не хотят открыто критиковать Россию.

The Economist отмечает, что страны, решившие не выступать против России, считают США и их союзников лицемерами: Запад не раз вторгался на чужие территории и недружелюбно относился к неевропейским беженцам. Азиаты не считают украинский кризис схваткой демократии с диктатурой. По их мнению, США вмешались в ситуацию, так как у них есть интересы в регионе, а борьба за ценности стоит далеко не на первом месте. Кроме того, Москва является основным поставщиком оружия в страны Юго-Восточной Азии. Российское оружие получают Вьетнам, Мьянма, Лаос и Таиланд.

«Доллар может стать жертвой украинского кризиса»

Повсюду - Международного валютного фонда до Goldman Sachs - растут опасения, что украинский кризис и санкции США против России могут подорвать глобальное господство доллара, пишет левый американский журнал Jacobin. В Goldman Sachs предупредили, что доллар столкнулся с теми же проблемами, которые привели британский фунт к потере влияния в середине прошлого века.

Аналитик Goldman отметил, что продолжающаяся геополитическая неопределенность подогревает усилия стран по дедолларизации и создает долгосрочный риск для статуса доллара. Аналогичное предупреждение опубликовал Институт анализа глобальной безопасности (IAGS) - аналитический центр, основанный бывшим директором ЦРУ и советником Рональда Рейгана. В организации заявили, что «чрезвычайно быстрые» санкции Вашингтона против РФ заставят центральные банки задаться вопросом, не кладут ли они все яйца в одну корзину, так сильно полагаясь на доллар. Jacobin отмечает, что незадолго до украинского кризиса Вашингтон «не просто заморозил, но и конфисковал - другими словами, похитил - венесуэльские и афганские активы, находящиеся за границей».

«Нам нужен хотя бы холодный мир»

Экс-председатель Социал-демократической партии Германии и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль в своей статье для Spiegel раскритиковал отказ Киева принять у себя президента Франка-Вальтера Штайнмайера. По его словам, причиной такого решения стала украинская «теория заговора» - якобы Штайнмайер и экс-канцлер Ангела Меркель поддерживали отмену санкций, введенных против России после присоединения Крыма, без каких-либо условий.

Гораздо более опасным вариантом теорий заговора Габриэль назвал заявление посла Украины Андрея Мельника о том, что Штайнмайер в период своей политической деятельности «создавал паутину контактов» с Россией, которая дотянулась и до нынешнего правительства. Габриэль заявил, что на самом деле Штайнмайер и Меркель сделали для поддержки Украины больше, чем кто-либо другой в Европе. Габриэль подчеркнул, что на смену теориям заговора должны прийти идеи о том, как на самом деле мог бы выглядеть «холодный мир» между Россией и Украиной. По его словам, Владимир Зеленский хочет «наказать» всех, кто вел переговоры с Москвой, но «реальность такова, что внешнюю политику и дипломатию нельзя навсегда заменить танками и ракетами».

«Макрон принимает на себя руководство Европой»

Исход состязания между двумя кандидатами - самым молодым лидером Франции со времен Наполеона и единственной женщиной, которая баллотировалась на пост президента Франции три раза, - не был предопределен. В эти непростые времена французы просто выбрали «безопасную золотую середину, а не пламенного ультраправого кандидата, который обещал взорвать экономику и общество и сблизить Францию с Россией», пишет Дэвид Андельман в своей колонке для CNN.