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38 минут назад

Проникшую в студию новостей во время эфира кошку сняли на видео

Александр Кузьмин

Кошка проникла в студию новостей одного из телеканалов Кувейта. На инцидент с животным в прямом эфире канала KTV 2 обратило внимание издание Gulf Daily News.

На записи видно, как четвероногий питомец прогуливается по студии за спинами телеведущих, которые комментируют новости. При этом на появление в программе незваной гостьи никто из телевизионных работников никак не отреагировал.

Ранее сообщалось, что кот помешал журналисту в прямом эфире английского телеканала, когда тот рассказывал о нарушениях правил локдауна британским премьер-министром Борисом Джонсоном и его супругой.

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