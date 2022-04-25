Кошка проникла в студию новостей одного из телеканалов Кувейта. На инцидент с животным в прямом эфире канала KTV 2 обратило внимание издание Gulf Daily News.

На записи видно, как четвероногий питомец прогуливается по студии за спинами телеведущих, которые комментируют новости. При этом на появление в программе незваной гостьи никто из телевизионных работников никак не отреагировал.