Польшу обеспокоило возобновление торговли с Россией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что скоро в Европе найдутся желающие восстанавливать экономические отношения с РФ. Об этом пишет агентство Прайм.

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Польский премьер выступил на Европейском экономическом форуме, где поднял тему взаимодействия Москвы и Европы. Он отметил, что боится, что в Европе могут найтись государства, которые захотят восстановить экономические отношения с РФ.

«Сегодня я не так боюсь прерванных цепочек поставок, цепочек производства, цепочек торговли с Россией, как опасаюсь, что слишком быстро найдутся те, кто захочет эти цепочки с Россией восстановить», — сказал премьер.

Он также подчеркнул, что Европа должна действовать решительно с помощью санкций. Политик добавил, что ЕС не должен допустить возвращения того, что было.

Ранее Моравецкий предложил странам-участницам Евросоюза выпустить специальные бонды, которые бы обеспечивались замороженными российскими средствами.