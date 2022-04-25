США настаивают на закрытом рассмотрении дела о яхте Керимова

США добиваются закрытого рассмотрения на островах Фиджи дела о суперъяхте Amadea, которая, как утверждается, принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову. Об этом пишет Fiji Times.
По словам юриста государственной прокуратуры Фиджи Джейниты Прасад, вопрос о задержанной на островах яхте начал слушаться в Верховном суде в столице страны Суве.
При этом США настаивают на оглашении показаний в кабинете судьи, так как они содержали конфиденциальную информацию об антироссийских санкциях. Также они попросили, чтобы имеющиеся данные не передавались прессе, а журналисты не сообщили ничего из зала суда.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, в том числе и персональные, против крупных российских бизнесменов.
Помимо экономических и финансовых ограничений, западные страны пообещали конфисковать активы российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты. После чего во Франции была задержана яхта Amore Vero, в Италии - яхта Lady M, в Испании - яхта Valerie. В свою очередь МИД Нидерландов сообщил, что 14 российских яхт не смогут покинуть страну из-за санкций против России. Яхта Amadea бросила якорь в порту Лаутока на Фиджи неделю назад и также была задержана.