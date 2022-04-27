В Литве осквернили памятник советским воинам

Вандалы осквернили памятник советским солдатам Великой Отечественной войны на захоронении в городе Гришкабудис Шакяйского района Литвы. Об этом в среду сообщил департамент полиции при МВД республики.

Фото: ТАСС ТАСС

"Во вторник было замечено, что памятник в городе Гришкабудис залит краской синего и желтого цветов", - говорится в сообщении. Полиция ведет расследование инцидента.

На местном воинском кладбище захоронены останки 482 солдат и офицеров советской армии из состава 45-го стрелкового корпуса, погибших в боях за освобождение западной части Литвы в 1944 году, в том числе двух Героев Советского Союза.