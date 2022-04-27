В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

В Шакяйском районе Литвы осквернили памятник советским воинам

ТАССиещё 5

Вандалы осквернили памятник советским солдатам Великой Отечественной войны на захоронении в городе Гришкабудис Шакяйского района Литвы. Об этом в среду сообщил департамент полиции при МВД республики.

В Литве осквернили памятник советским воинам
Фото: ТАССТАСС

"Во вторник было замечено, что памятник в городе Гришкабудис залит краской синего и желтого цветов", - говорится в сообщении. Полиция ведет расследование инцидента.

На местном воинском кладбище захоронены останки 482 солдат и офицеров советской армии из состава 45-го стрелкового корпуса, погибших в боях за освобождение западной части Литвы в 1944 году, в том числе двух Героев Советского Союза.

Такие инциденты в разных районах Литвы в последнее время фиксируются практически ежедневно. 22 апреля посольство РФ в Литве выразило возмущение непрекращающимся вандализмом в отношении памятников советским воинам.

В мире,Радио,Телевидение,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители