На Украине исключили отказ от намерений вступить в НАТО

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в интервью «Украинской правде» заявил, что Киев не будет изменять прописанные в украинской Конституции пункты о планах вступить в Североатлантический альянс.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Не будем. Изменение Конституции не является и никогда не будет самоцелью», — приводит его слова РИА Новости.

При этом в марте спикер украинского парламента в эфире телеканала «1+1» заявлял, что не исключает внесения изменений в Конституцию Украины касательно планов вступления в НАТО.