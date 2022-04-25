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44 минуты назад

Токио раскритиковал Киев за оскорбление памяти императора

Алиса Селезнёва

Япония резко отреагировала на опубликованный украинской стороной ролик, в котором император Хирохито поставлен в один ряд с фашистскими диктаторами Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. Об этом пишет Kyodo News.

Токио раскритиковал Киев за оскорбление памяти императора
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По словам заместителя главного секретаря кабинета министров Ёсихико Исодзаки, использование изображения японского императора, получившее посмертное имя Сёва, в таком ролике «неуместно и крайне прискорбно».

Правительство Японии официально потребовало по дипломатическим каналам удалить из видео изображение императора. Исодзаки подчеркнул, что Украина принесла свои извинения, ролик был удален.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС и США ввели против РФ обширные санкции, к санкционному давлению присоединилась и Япония.

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В частности, до конца марта 2023 года в Японии будут действовать повышенные таможенные тарифы на российские морепродукты. Это связано с исключением России из списка стран, на которые Япония распространяет режим наибольшего благоприятствования. Также Токио в своей «Синей книге по дипломатии» впервые с 2003 года официально обозначил южные Курильские острова как «незаконно оккупированные» Россией. Кроме того, впервые с 2011 года в книге появилось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией».

В мире,Бенито Муссолини,Владимир Путин,ЕС,
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