Токио раскритиковал Киев за оскорбление памяти императора

Япония резко отреагировала на опубликованный украинской стороной ролик, в котором император Хирохито поставлен в один ряд с фашистскими диктаторами Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. Об этом пишет Kyodo News.

По словам заместителя главного секретаря кабинета министров Ёсихико Исодзаки, использование изображения японского императора, получившее посмертное имя Сёва, в таком ролике «неуместно и крайне прискорбно».

Правительство Японии официально потребовало по дипломатическим каналам удалить из видео изображение императора. Исодзаки подчеркнул, что Украина принесла свои извинения, ролик был удален.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС и США ввели против РФ обширные санкции, к санкционному давлению присоединилась и Япония.