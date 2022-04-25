В Киеве предложили снести 60 связанных с РФ памятников

Представители городского совета Киева предлагают снести 60 памятников, которые имеют отношение к СССР и России. Соответствующий законопроект был предложен депутатами Алиной Михайловой и Ксенией Семеновой.
"Зарегистрировали проект решения о сносе 60 объектов, которые своим имперским клеймом отравляют наше городское пространство", - написала Михайлова на своей странице в Facebook (платформа, принадлежащая экстремистской организации Meta, запрещенной на территории РФ).
Среди объектов, которые предлагаются к сносу, памятники Александру Пушкину, Михаилу Булгакову, Валерию Чкалову и другие.