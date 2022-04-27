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6 минут назад

В Казахстане собираются отменить закон о привилегиях Назарбаева

ТАССиещё 5

Вносимые в конституцию Казахстана поправки предполагают прекращение действия закона о первом президенте, наделявшим первого главу республики Нурсултана Назарбаева рядом полномочий и привилегий. Об этом заявил в среду журналистам спикер Мажилиса (нижней палаты) парламента Ерлан Кошанов.

В Казахстане собираются отменить закон о привилегиях Назарбаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поправками исключается статус елбасы (лидера нации - прим. ТАСС). В конституции остается роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы конституционный закон о первом президенте тоже утратит силу", - сказал он.

Сейчас в конституции Казахстана упоминаются заслуги Назарбаева.

"Установленные конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности республики, заложенные основателем независимого Казахстана, первым президентом Республики Казахстан - елбасы (лидером нации - прим. ТАСС), и его статус являются неизменными", - говорится в статье 91 основного закона.

В стране также действует закон "О первом президенте республики Казахстан", который определяет политическое и правовое положение первого президента как основателя нового независимого государства Казахстан, обеспечившего его единство, защиту конституции, прав и свобод человека и гражданина.

В настоящее время рабочая группа разработала поправки в конституцию Казахстана. В соответствии с ними сокращаются полномочия президента, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, существенно расширяется участие граждан, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд.

В мире,Поправки в Конституцию,Ерлан Кошанов,Нурсултан Назарбаев,
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